إيطاليا تسحق تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح يورو 2020

سحق منتخب إيطاليا ضيفه التركي بثلاثية دون رد في افتتاح بطولة يورو 2020 ولحساب المجموعة الأولى على ملعب أولمبيكو في روما.

وقدم الآتزوري عرضاً مميزاً وهيمن على مجريات اللقاء وتناوب لاعبوه على تهديد مرمى الضيوف.

ثلاثية لمنتخب إيطاليا في الشوط الثاني

وبعد شوط أول سلبي، تقدم صاحب الضيافة بالهدف الأول حينما مرر دومينيكو بيراردي عرضية حولها ميريه ديميرال مدافع منتخب تركيا بالخطأ في مرمى فريقه بعد 8 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وأضاف تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعدما تصدى الحارس أورغان تشاكير لتسديدة ليوناردو سبياناتزولا لترتد الكرة أمام زميله مهاجم لاتسيو الذي أودعه في الشباك بسهولة.

ومرر الحارس تشاكير كرة خاطئة استغلها أصحاب الضيافة لتصل إلى لورينزو إينسيني الذي سدد بحرفنة على يسار الحارس في الدقيقة 79.

بهذا الانتصار، رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد منتخب تركيا خالياً من النقاط.

ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها منتخبا ويلز وسويسرا عصر يوم السبت على ملعب باكو الأولمبي في آذربيجان.

يذكر أن هذا هو أكبر انتصار لمنتخب إيطاليا في تاريخ البطولة.