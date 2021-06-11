إيطاليا وتركيا في افتتاح يورو 2020

يقص منتخبا إيطاليا وتركيا شريط افتتاح بطولة كأس أوروبا ( يورو 2020 )، عندما يلتقيان عند الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت الأردن على ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

ويتطلع المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي ورفاقه لتناسي فشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018، عندما تعود بلاده للمشاركة في البطولات الكبرى من بوابة كأس أوروبا.

ويرى المراقبون أن تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني قادرة على لعب دور الحصان الأسود في النهائيات، بعد فشلها بالتأهل إلى المونديال.

لكن بطلة العالم أربع مرات لا تمتلك خط هجوم ضارب على غرار برتغال كريستيانو رونالدو أو فرنسا كيليان مبابي وإنجلترا هاري كين.

ورغم تسجيله 150 هدفاً قياسياً مع لاتسيو خلال خمسة مواسم، لم يصل إيموبيلي بعد إلى مرتبة الهداف الخارق الذي يخشاه مدافعو القارة مع الآتزوري.

تحمل المهاجم البالغ 31 عاماً عبء انتقادات طالته لعدم قدرته على هز الشباك في خسارة إيطاليا الملحق المؤهل إلى المونديال ضد السويد في نوفمبر من عام 2017.

أعاد مانشيني بناء تشكيلة الآتزوري من نقطة الصفر، وقاد فريقاً لم يخسر في 27 مباراة متتالية.

نال إيموبيلي بعدها لقب الحذاء الذهبي في أوروبا، لتسجيله 36 هدفاً مع لاتسيو في الدوري المحلي موسم 2019-2020، ثم أضاف 20 هدفاً الموسم المنصرم الذي حل فيه لاتسيو سادساً.

لم يحقق منتخب إيطاليا نجاحات تذكر منذ مشاركة إيموبيلي أول مرة في 2014، إذ سجل اللاعب 13 هدفاً في 46 مباراة دولية، لكنه وجد الاستقرار في حقبة مانشيني التي سجل فيها 6 أهداف.

يتضمن خط هجوم إيطاليا أيضاً، أندريا بيلوتي هداف تورينو وصاحب 12 هدفاً في 33 مباراة، لكن اللاعب البالغ 27 عاماً يملك خبرة محدودة، أحرز لقباً وحيداً في الدرجة الثانية مع باليرمو عام 2014.

يلماز يقود تركيا أمام إيطاليا في افتتاح يورو 2020

رغم عدم خسارتها أمام خصمتها المقبلة تركيا في 10 مباريات (7 انتصارات و3 تعادلات)، قد تواجه إيطاليا ودفاعها خطر المهاجم المخضرم بوراك يلماز.

يخوض «الملك براق» النهائيات منتشياً من تتويجه بلقب الدوري الفرنسي في موسمه الأول مع ليل، وكان أفضل المسجلين في صفوفه بـ 16 هدفاً في 28 مباراة.

سيكون يلماز مصدر الخطر الأبرز مع تركيا في يورو 2020 بعد تسجيل 5 أهداف في أربع مباريات لبلاده عام 2021.

قال يلماز (35 عاماً): «هدفنا الأساسي هو المباراة ضد إيطاليا»، علماً بأن بلاده ستواجه بعدها ويلز وسويسرا لحساب المجموعة الأولى.

وتابع يلماز: «نظهر بشكل أفضل ضد المنتخبات الكبرى، يجب أن نفوز في هذه المباراة، لا نخشى أحداً في الملعب، نريد أن نستهل البطولة بأفضل طريقة ممكنة ونأخذ تركيا إلى المكان الذي تستحق».

ومن المتوقع حضور 16 ألف متفرج في ملعب أولمبيكو بروما اليوم، بنسبة 25% من قدرته الاستيعابية وفقاً لبروتوكول كورونا.