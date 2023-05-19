إيغالو على رأس تشكيلة الهلال المتوقعة لمواجهة ضمك اليوم في الدوري السعودي

يرتحل الهلال لملاقاة مستضيفه ضمك اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) في أبها ضمن الجولة الـ 26 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة شاهد VIP وقناة SSC السعودية.

يحتل صاحب الضيافة المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، فيما يأتي الضيوف في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام ضمك اليوم في دوري روشن السعودي

المدرب المؤقت: إيميليانو دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد.

الوسط: مصعب الجوير، عبد الله عطيف، أندريه كاريو.

الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو، لوسيانو فييتو.