إيغالو يقترب من البقاء مع مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير أن المهاجم أوبافيمي مارتينز بات على أعتاب الانتقال إلى شنغهاي شينهوا ليزيد من فرص بقاء أوديون إيغالو في مانشستر يونايتد بدوام كامل بعد انتهاء الإعارة.

وبدأ إيغالو مسيرته مع مانشستر يونايتد بشكل رائع وسجل أربعة أهداف في ثماني مباريات منذ توقيع عقد الإعارة حتى 31 أيار من شنغهاي.

وقالت صحيفة "تايتان سبورتس" أن مارتينز، الذي كان متعاقداً مع شينهوا من 2016 وحتى نهاية موسم 2018، وصل إلى الصين أمس الأول وبات قريباً من تعويض إيغالو في الدوري الصيني الممتاز.

ولم يبدأ بعد موسم 2020 في الدوري الصيني بعدما تأجلت ضربة البداية لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا لكن زادت التكهنات حول إمكانية بدء المسابقة قرب نهاية ابريل أو بداية مايو، وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الوباء أيضاً ولن يعود إلى الحياة قبل 30 أبريل.