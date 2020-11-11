إيفرا يسخر من فيدال لانتقاله إلى انتر

سخر النجم السابق باتريس إيفرا من آرتورو فيدال زميله السابق في يوفنتوس بسبب انتقال التشيلي إلى إنتر ميلان صيف هذا العام.

ونشر الفرنسي الذي اعتزل عام 2018 بعد مسيرة حافلة صورة يظهر فيها مع فيدال وهما يخرجان إلى أرض الملعب خلف أندريا بيرلو بقميص يوفنتوس لخوض مباراة كأس السوبر الإيطالي عندما كان الثلاثة في فريق السيدة العجوز.

وأوضح إيفرا أنه شرف كبير لأي لاعب أن يظل في يوفنتوس ساخراً من انتقال فيدال إلى إنتر.

وكان فيدال ترك يوفنتوس عام 2015 صوب بايرن ميونيخ ثم انتقل إلى برشلونة قبل موسمين، لكن قدوم رونالد كومان لتدريب البارسا الصيف الماضي دفع للرحيل إلى إنتر ميلان، فيما يتولى بيرلو تدريب يوفي حالياً بعد اعتزاله.