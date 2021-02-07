إيفرتون يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في مباراة مثيرة

خطف إيفرتون تعادلاً مثيراً من مستضيفه مانشستر يونايتد لتنتهي مباراتهما بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق في قمة استضافها ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

شهدت الدقيقة 24 تسجيل الشياطين الحمر للهدف الأول برأسية للمهاجم إدينسون كافاني الذي تعامل بشكل مميز مع عرضية مرسلة من الناحية اليمنى.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف النجم برونو فيرنانديش الهدف الثاني من تسديدة يمينية ساقطة.

في الشوط الثاني، قلب إيفرتون النتيجة عبر عبد الله دوكوريه في الدقيقة 49 من هجمة شهدت خطأ مشتركاً من هاري ماغواير والحارس دافيد دي خيا.

وبعد 3 دقائق فقط، أدرك إيفرتون التعادل عبر النجم خاميس رودريغيز بتسديدة يسارية أرضية مميزة.

وسجل سكوت ماكتوميناي الهدف الثالث في الدقيقة 70 من رأسية مميزة، لكن النجم المميز دومينيك كالفيرت ليوين نجح في تسجيل هدف التعادل القاتل في اللحظات الأخيرة (90).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني من 23 مباراة وبفارق نقطتين عن جاره سيتي المتصدر والذي خاض 21 مباراة فقط.

فيما رفع إيفرتون رصيده بدوره إلى 37 نقطة في المركز السادس من 21 مباراة.