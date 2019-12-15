إيفرتون يجبر مانشستر يونايتد على التعادل

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه إيفرتون بهدفٍ لمثله على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وعلى عكس سير اللقاء، تلقى صاحب الضيافة هدفاً عكسياً في الدقيقة 36 عن طريق فيكتور لينديلوف بعد كرة هوائية مشتركة بين مهاجم إيفرتون ودافيد دي خيا حارس يونايتد.

وأصبح لينديلوف أول لاعب يسجل هدفاً عكسياً في يونايتد منذ الهدف الذي سجله ماركوس روخو في فريقه أمام آرسنال بديسمبر من العام الماضي.

ووصل دي خيا للمباراة رقم 12 على التوالي في الدوري الإنجليزي دون شباك نظيفة وهي الفترة الأطول في مسيرته، كما أنها المرة الأولى التي يصل فيها مانشستر يونايتد لهذا الرقم منذ أغسطس 1971.

سيطر يونايتد على المباراة بشكل كامل بعد هدف إيفرتون طوال الفترة المتبقية من الشوط الأول والشوط الثاني كاملًا، وخلق العديد من الفرص على مرمى جوردان بيكفورد.

وكانت دفاعات إيفرتون ومعها حارس منتخب إنجلترا سبباً في صمود الضيوف وعدم تلقي أهداف حتى الدقيقة 77 التي شهدت التعديل عن طريق مايسون غرينوود البديل الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة على يسار الحارس.

بهذه النتيجة، وصل مانشستر يونايتد للنقطة 25 في المركز السادس، فيما صعد إيفرتون للمركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.