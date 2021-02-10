إيفرتون يطيح بتوتنهام من كأس إنجلترا في مباراة غزيرة الأهداف

تأهل إيفرتون لربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بعد فوزه الصعب بنتيجة 5-4 على ضيفه توتنهام ضمن دور الـ 16 في لقاء امتد إلى شوطيين إضافيين على ملعب غوديسون بارك.

تقدم سون هيونغ مين للضيوف في الدقيقة الثالثة، لكن سريعاً ما انقلبت الأمور على فريق المدرب جوزيه مورينيو بهدفين لدومينيك كالفيرت ليوين وريتشارليسون في الدقيقتين 36 و38 على الترتيب.

وأكمل جيلفي سيغوردسون الأهداف بالثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يقلص إيريك لاميلا النتيجة لسبيرز في الدقيقة 45+3.

وعادل دافينسون سانشيز النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 57، قبل أن يتقدم ريتشارليسون لصاحب الضيافة بعد 11 دقيقة.

وفي الدقيقة 83 أدرك البديل هاري كاين التعادل مجدداً للضيوف بعد تمريرة معتادة من سون، ليتجه الفريقان للوقت الإضافي.

وحسم إيفرتون التأهل في الدقيقة 97 عن طريق البديل بيرنارد الذي كان ختاماً لأهداف المباراة ليخطف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي التأهل من غريمه اللندني.