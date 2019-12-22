إيفرتون يعين أنشيلوتي مدرباً لأربعة أعوام ونصف

أعلن نادي إيفرتون السبت عن تعيين كارلو أنشيلوتي المقال حديثاً من مهامه الفنية مع نابولي، مدرباً له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف.

وسيتولى الفائز بمسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، مهامه الرسمية الأسبوع المقبل أمام بيرنلي.

وكان أنشيلوتي (60 عاماً) الذي وصل إلى مدينة ليفربول في وقت سابق من الاثنين، توصل إلى اتفاق مبدئي لتولي مهامه مع إيفرتون عقب إقالته الأسبوع الماضي من نابولي، وسط تقارير تفيد أن المحادثات بين الطرفين "تطورت بشكل لافت".

وأقيل المدرب الإيطالي الذي خلفه "تلميذه" جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي إثر النتائج المخيبة في الدوري الإيطالي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غينك في الجولة السادسة الأخيرة.

ويخلف أنشيلوتي ماركو سيلفا الذي أقاله النادي في 5 ديسمبر في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "ديربي" المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل مؤقت دانكان فيرغسون.

ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018 بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب دوري الأبطال (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).