إيفرتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله مواجهة إيفرتون وضيفه مانشستر يونايتد ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي، على ملعب غوديسون بارك.

افتتح صاحب الضيافة التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية، بعد خطأ فادح من دافيد خيا حارس الشياطين الحمر، إذ سدد الكرة لترتطم في المهاجم كالفيرت ليوين وتسكن الشباك.

جاء الرد سريعاً من الضيوف، بتسديدة قوية عن طريق نيمانيا ماتيتش في الدقيقة السابعة ارتطمت بالقائم.

استمر ضغط الشياطين الحمر، بحثاً عن التعادل، واعتماداً على التسديدات البعيدة.

وفي الدقيقة 31، تمكن المتألق برونو فيرنانديش من خطف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد.

في الشوط الثاني، سيطر أصحاب الأرض مع اعتماد الشياطين الحمر على الهجمات المرتدة دون تغيير في النتيجة.

بهذا التعادل، وصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 42 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ولفرهامبتون صاحب المركز السادس، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.