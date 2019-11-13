إيقاف بن ناصر يربك حسابات ميلان

تلقى ميلان ضربة موجعة تمثلت بإيقاف لاعب وسطه المتألق اسماعيل بن ناصر، مما أربك حسابات الفريق قبل القمة المرتقبة أمام نابولي في الدوري الإيطالي بعد فترة التوقف الدولية، بسبب حصوله على الإنذار الخامس في المباراة الأخيرة التي خسرها بصعوبة أمام يوفنتوس.

وظهر الدولي الجزائري بشكل مميز في المباريات الأخيرة مع الروسونيري، بعد أن اكتسب ثقة المدرب الجديد ستيفانو بيولي، لكن الروسونيري سيضطر إلى الاعتماد على لوكاس بيليا، رغم مستواه المتواضع، لحلّ هذه المشكلة.

ونال بن ناصر إشادة على مستواه أمام يوفي، لكن يعيب عليه بعض المتابعين تدخلاته العنيفة التي تكلفه بطاقات صفراء أو ركلات جزاء ضد خصومه، لكنهم أشاروا إلى احتياجه للخبرة والتمرس للوصول إلى مستوى مثالي مع الوقت.

وسيفقد ميلان جهود هاكان تشالهانوغلو لنفس السبب، ويبدو بيولي في حيرة من أمره لاختيار بديل له بين جياكومو بونافينتورا ورافاييل لياو وآنتي ريبيتش.