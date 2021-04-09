إيقاف حكم مباراة سيتي ودورتموند لطلبه توقيع هالاند

فرض الاتحاد الروماني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراة على الحكم أوكتافيان سوفري الذي طلب توقيع إيرلينغ هالاند في نهاية مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند ضمن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وكشفت صحيفة "غازيتا سبورتوريلور" الرومانية عن قرار لجنة الحكام في الاتحاد الروماني لكرة القدم التي أوضحت أن سوفري طلب توقيع نجم دورتموند النرويجي لبيعه والتبرع بعوائده لصالح جمعية للمصابين بالتوحد في رومانيا.

وبذلك يستبعد سوفري من فريق الحكام الذي سيدير مباراة الأحد بين يونيفرسيتاتيا كرايوفا وسي إف آر كلوج وهما فريقان بارزان في البطولة الرومانية.