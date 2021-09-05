إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين لدواعٍ صحية

تم إيقاف مباراة منتخبي البرازيل وضيفه الأرجنتيني ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد دقائق من انطلاقها لدواعٍ صحية.

واعترض مسؤولو منظمة الرقابة الصحية في البرازيل على مشاركة ثلاثة لاعبين من منتخب الأرجنتين بحجة أنهم خالفوا قواعد الحجر الصحي الخاص بجائحة كورونا.

وتم استدعاء 4 أرجنتينيين إلى الأراضي البرازيلية قادمين من إنجلترا هم كريستيان روميرو مدافع توتنهام وجيوفاني لو سيلسو لاعب وسط توتنهام وإيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا وإيميليانو بوينديا جناح أستون فيلا، علماً بأن الحكومة البرازيلية تفرض حجراً صحياً على القادمين من المملكة المتحدة.

ودخل ليونيل ميسي قائد التانغو رفقة زملائه أرض الملعب قبل أن يتم إيقاف المواجهة بعد مرور قرابة 5 دقائق على بدايتها ليغادر اللاعبون بعدها.

يذكر أن منتخب البرازيل يتصدر التصفيات بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.

فيما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني بفارق 6 نقاط من نفس العدد من المباريات.