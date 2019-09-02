إيكاردي إلى باريس سان جيرمان خلال ساعات

ذكرت عدة تقارير أن باريس سان جيرمان نجح في التوصل لاتفاق مع إدارة إنتر يقضي بانتقال ماورو إيكاردي إلى نادي العاصمة الفرنسية.

ومن المنتظر إغلاق سوق الانتقالات الصيفية منتصف ليل اليوم، في ظل سعي الأرجنتيني لإيجاد عرض مناسب يمنحه فرصة اللعب.

وقبل ساعات من نهاية السوق، نجح سان جيرمان في حل معضلة إيكاردي والتوصل لاتفاق يقضي بانتقاله إلى صفوفه بعد استبعاده من خطط النيراتزوري ومدربه أنتونيو كونتي.

وقال موقع "ترانسفيرماركت" وأغلب الصحف الإيطالية أن الصفقة ستتم بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهايته، وخلال ذلك سيجدد إنتر تعاقده مع اللاعب.

وستكلف الصفقة إجمالاً نحو 80 مليون يورو، يدفع 10 ملايين منها من أجل الإعارة مع أحقية الشراء بعد ذلك بـ 70 مليون يورو، وهو رقم مناسب بالنسبة لإدارة النادي الإيطالي.

يذكر أن التقارير التي صدرت خلال الأيام الأخيرة رجحت أن باريس سان جيرمان وفالنسيا هما أبرز المهتمين بخدمات النجم الأرجنتيني في الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق.