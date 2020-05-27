إيكاردي قريب من البقاء مع باريس سان جيرمان

ألمحت واندا نارا، زوجة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان، إلى مصير الأرجنتيني الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة إيكاردي مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي، وتدور حالياً مفاوضات بين الناديين بشأن خفض قيمة بند شراء اللاعب البالغ 70 مليون يورو.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير نيكولو شيرا عبر حسابه على «تويتر»، أن هناك حالة تفاؤل كبيرة حول بقاء إيكاردي في سان جيرمان، حيث أن هناك محادثات متقدمة مع نارا بشأن دفع النادي الباريسي من 55 إلى 60 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تبلغ 10 ملايين.

وقامت نارا بعمل إعجاب لتغريدة الصحفي، مما يشير إلى أن المعلومات الواردة بها صحيحة.

يذكر أن هناك أندية أخرى مثل يوفنتوس ونابولي وتشيلسي، ترغب في ضم إيكاردي أيضاً.