إيكاردي يتخذ أولى خطوات تصعيد أزمته مع إنتر

أشارت تقارير إيطالية، إلى أن ماورو إيكاردي قائد إنتر السابع شرع في اتخاذ أولى خطوات التصعيد لحل أزمته مع ناديه.

ويمر الدولي الأرجنتيني بفترة متوترة مع النيراتزوري، بعدما قرر المدرب أنتونيو كونتي استبعاده من حساباته للموسم الجديد.

وقرر إيكاردي اللجوء إلى المحكمة، من أجل إجبار إنتر على إشراكه في التدريبات وإعادة دمجه في الفريق، كما طلب تعويضاً قدره 1.5 مليون يورو.

وطلب المهاجم الأرجنتيني من إدارة ناديه في وقت سابق، السماح له بالرحيل إلى الوجهة التي يختارها، وعدم إجباره على الانتقال إلى فريق بعينه.

من جانبها، كانت إدارة إنتر قد جمدت المهاجم صاحب الـ 26 عاماً، من المشاركة في التدريبات، واستبعدته من قائمة الفريق المحلية.

يذكر أن إيكاردي شارك الموسم المنصرم في 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع أربعة أهداف أخرى.