إيكاردي يستفز جمهور إنتر ميلان

يحتفل إنتر ميلان هذه الأيام بالذكرى العاشرة لفوزه التاريخي على برشلونة، في طريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2010، لكن ماورو إيكاردي قائد وهداف الفريق الإيطالي السابق عكر صفو الاحتفال.

واستغل بويان كيركيتش مهاجم البارسا السابق الذكرى لنشر صورة على "إنستغرام"، يزعم خلالها أن الحكم ألغى هدفاً صحيحاً له في الوقت القاتل بمواجهة النيراتزوري.

لكن جماهير إنتر لم يزعجها هذا المنشور بقدر ما أغضبهم تصرف إيكاردي الذي وضع علامة إعجاب على الصورة.

وفاز إنتر على ملعبه ذهاباً (3–1) ثم خسر إياباً بهدف نظيف في ملعب كامب ناو، وسجل بويان هدفاً في الدقيقة 90+2 ألغي بداعي وجود لمسة يد ما حرم البارسا من التأهل للنهائي، بينما واصل فريق جوزيه مورينيو مسيرته آنذاك، ليصبح أول فريق إيطالي يحقق ثلاثية تاريخية.

وكان إيكاردي بطلاً شعبياً في إنتر بعد أن سجل 124 هدفاً في 219 مباراة بين 2013 و2019، لكنه تحول إلى عدو بعد رفض تمديد عقده وتمرده على النادي الموسم الماضي.

وسحب إنتر ميلان شارة القيادة من إيكاردي قبل أن يعيره هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان، ويرفض عودته للنادي، ليسعى لبيعه الآن، وسط تكهنات بانتقاله إلى الغريم يوفنتوس.