إيكاردي يغيب عن مواجهة سان جيرمان ومانشستر يونايتد

سيغيب المهاجم ماورو إيكاردي عن باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بداعي الإصابة، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع ماركينيوس ولاعب الوسط ماركو فيراتي.

وقال مدرب فريق العاصمة الفرنسية توماس توخيل: «نعاني من سوء الحظ مع اللاعبين لأن فيراتي و(يوليان) دراكسلر وماركـينيوس مصابون. لن يشـــــــاركـــوا في المـبــاراة ضد نيم ويحوم الشك حــول مشاركتهم ضد مانشستر.

«أصيب إيكاردي الأربعاء الماضي في أربطة الركبة اليمنى، وعلى الرغم من عدم خطورة الإصابة إلا أنه لم يخض أي حصة تدريبية وسيغيب عن نيم وعن مانشستر يونايتد».

وســــيغـيــب لاعـــب الوســـــــــط آندير هــيـريـــرا عـــن مواجـهـــــة فريقه السابق يونايتد لإصابته بفيروس كورونا، بالإضـافـة إلى الوافد الجديد لاعب الوسط دانيلو بيريرا «المخالط» لمواطنه البرتغالي كريستيـانو رونالـــــدو المصاب بكورونا.