إيكاردي يفضل يوفنتوس على باريس سان جيرمان

يفضل ماورو إيكاردي الانتقال إلى صفوف يوفنتوس هذا الموسم المقبل، بعد انتهاء فترة إعارته الحالية مع باريس سان جيرمان، وفقاً لمصادر مقربة من اللاعب.

وكشف موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، عن رغبة إيكاردي في العودة إلى السيري آ من بوابة يوفنتوس، الذي يسعى لارتداء قميصه.

ورغم تألق المهاجم الأرجنتيني مع سان جيرمان هذا الموسم، إلا أنه لا يخطط للاستمرار في صفوف بطل الدوري الفرنسي على أمل العودة مرة أخرى إلى إيطاليا.

يذكر أن إدارة إنتر ميلان التي تملك بطاقة إيكاردي ترغب في بيعه إلى باريس سان جيرمان، لذلك سترفض انتقاله إلى يوفنتوس، المنافس اللدود والخصم الأبدي محلياً.