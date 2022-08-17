إيلون ماسك مازحاً: أريد شراء مانشستر يونايتد

تسبب رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك بإشعال وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء بعد تغريدة عبر فيها عن رغبته بشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاءت هذه التغريدات بعد أيام من تصريحات كشف فيها ماسك أنه يعتزم إنشاء منصة خاصة للتواصل الاجتماعي على غرار منصة "تويتر" التي كان يرغب في شرائها سابقاً.

وأوضح الملياردير الكندي في وقت لاحق أن التغريدة ليست إلا دعابة لم يقصد بها أنه سيتحرك بصورة رسمية لشراء النادي المملوك من قبل عائلة غليزر الأميركية.

مانشستر يونايتد في أسوأ حالاته

ويعاني مانشستر يونايتد الأمرين هذا الموسم في بداية كارثية جعلته يتقهقر إلى المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط فريق الشياطين الحمر على أرضه أمام برايتون بهدف لاثنين في المرحلة الأولى، قبل أن يخسر برباعيةٍ نظيفة أمام برينتفورد هذا الأسبوع ضمن الجولة الثانية من البطولة.

ودعت جماهير يونايتد العريق العائلة المالكة للرحيل وبيع النادي لمن يهتم فعلياً بتطويره رغم المبالغ الهائلة التي تم استثمارها في سوق الانتقالات خلال العقد الأخير والتي تجاوزت قيمتها حاجز المليار جنيه استرليني.