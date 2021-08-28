إيمبولي يهزم يوفنتوس في عقر داره بعد رحيل رونالدو

سقط يوفنتوس على أرضه أمام ضيفه إيمبولي بهدفٍ دون رد على ملعب آليانز لحساب المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وتأتي الخسارة بعد يوم واحد من رحيل الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفي وعودته إلى مانشستر يونايتد.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 21 بتسديدة عن طريق لاعب الوسط ليوناردو مانكوسو.

يوفنتوس جمع نقطة واحدة من مباراتين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد يوفي عند نقطة واحدة من تعادله الإيجابي 1-1 مع أودينيزي في المرحلة الأولى في المركز الرابع عشر.

أما إيمبولي، فرفع رصيده إلى 3 نقاط ليرتقي إلى المركز العاشر.

يذكر أن إنتر ميلان حامل اللقب تغلب يوم الجمعة على مستضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 3-1، كما سحق لاتسيو غريمه سبيتزيا بستة أهداف لهدف ليعتليا الصدارة برصيد 6 نقاط لكلٍ منهما.