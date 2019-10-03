إيمري يتحفظ على الحديث عن مستقبل أوزيل

أبدى أوناي إيمري مدرب آرسنال، تحفظه على مستقبل صانع الألعاب مسعود أوزيل، وإمكانية رحيله عن الفريق.

ولم يظهر أوزيل كثيراً مع آرسنال هذا الموسم، وسط أنباء حول انتقاله للدوري الأميركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال إيمري عن هذه التكهنات:"أوزيل لاعبنا الآن وهذا فقط ما أريد التفكير فيه بالوقت الحالي.

"سنواصل العمل والتدريبات وبعدها سنتخذ القرار النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل عن آرسنال.

"أحرص دائماً على اختيار أفضل 11 لاعباً يمكنهم مساعدتنا في كل مباراة فقط".

وتأتي تصريحات إيمري قبل مواجهة آرسنال مع ستاندار لييج في الجولة الثانية لدور مجموعات الدوري الأوروبي.