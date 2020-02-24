إينسيني: ميسي الأفضل لكن مارادونا مقدس في نابولي

أكد لورينزو إينسيني نجم نابولي صعوبة مواجهة فريقه القادمة أمام نظيره برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الإيطالي وتطرق خلالها للحديث عن المقارنات التي يتم عقدها بين ليونيل ميسي قائد برشلونة ودييغو أرماندو مارادونا أسطورة نابولي.

وقال إينسيني: "سبق لي أن قلت من قبل أن ميسي بالنسبة لي هو الأفضل في العالم حالياً، لكن بالنسبة لعشاق نابولي فمارادونا هو كل شيء، فكرة المقارنة بينهما مرعبة لذلك لن أقوم بها.

"سنواجه فريقاً عظيماً للغاية وعلينا أن نكون في أفضل حال أمامهم، لن نواجه ميسي وجه بالرغم من أنه الأهم لديهم وعلينا أن نحد من قدراته وأن نقدم مستويات مذهلة.

"يمكننا اللعب بشكل جيد أمام برشلونة بالرغم من معرفتنا بمدى صعوبة المواجهة، قمنا بذلك أمام بريشيا بمساعدة المدرب.

"المواجهة تنقسم على مباراتين نريد أن نكون في حالة جيدة دفاعياً وأن نسجل الأهداف، أتمنى التسجيل بنفسي لكني سأكون سعيداً حتى لو سجل (الحارس دافيد) أوسبينا".

وحول مفاوضات برشلونة معه قال: "لم أكن قريباً أبداً من التوقيع لبرشلونة، لم تتح الفرصة أمامي من قبل.

"اشعر بالمسؤولية نظراً لكوني قائد الفريق داخل وخارج الملعب، علينا أن نضع كل تفكيرنا في المباراة وأن ندخلها بحالة عقلية جيدة".

يذكر أن لقاء الذهاب بين نابولي وبرشلونة سيقام في إيطاليا على أن تجري مباراة الإياب في إسبانيا بعد ثلاثة أسابيع.