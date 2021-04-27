إيهياناتشو يقود ليستر لتحقيق فوز ثمين على كريستال بالاس

واصل المهاجم كيليتشي إيهياناتشو تألقه اللافت بشدة مع ليستر سيتي، وقاده لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في ختام مباريات المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي.

دخل أصحاب الأرض المباراة وهم يسعون لتحقيق فوز جديد يقربهم من التأهل لدوري الأبطال، مع تواجدهم حالياً في المركز الثالث، لكن الضيوف صدموهم بهدف مبكر أحرزه ويلفريد زاها في الدقيقة 12 انتهى عليه الشوط الأول بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني عدل ليستر النتيجة بعد 5 دقائق فقط من البداية عن طريق الظهير تيموثي كاستاني ومن صناعة إيهياناتشو.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، سجل المهاجم النيجيري هدفاً بطريقة رائعة، ليضع ليستر سيتي في المقدمة في توقيت قاتل.

وحافظ فريق الثعالب على النتيجة ليرفع من رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، و7 نقاط عن ويست هام يونايتد صاحب المركز الخامس، وذلك قبل 5 مراحل فقط على نهاية الموسم.