اتحاد السلة الأردني يقدم المجنس الأميركي دينتمون

دينتمون خلال تقديمه الرسمي

قدم اتحاد كرة السلة الأردني اللاعب الأميركي جاستن دينتمون كمجنّس جديد في صفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لمباراتين قويتين أمام منتخبي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن اتحاد كرة السلة انضمام المجنس الأميركي لصفوف المنتخب الأردني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب.

وتحدث في المؤتمر الصحفي أمين سر الاتحاد نبيل أبو عطا الذي أكد مضي الاتحاد في عمليّة تجنيس دينتمون، بعدما تعذّر قدوم دار تاكر قبل موعد مباراة نيوزيلندا في تصفيات كأس العالم 2019.

كما استعرض الاتحاد خلال المؤتمر، خطة إعداد المنتخب للفترة المقبلة، والتي تتضمن معسكراً في الفلبين قبل السفر إلى نيوزيلندا لمواجهة منتخبها يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وأكد الاتحاد سعيه لبذل أقصى الجهود بحثاً عن نتائج جيدة تليق بسمعة كرة السلة الأردنية.