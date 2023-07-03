اتحاد الفيفا يحظر ارتداء شارة المثلية في كأس العالم للسيدات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قرارًا يمنع اللاعبات المشاركات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا من ارتداء شارات القيادة التي تحمل ألوان قوس قزح والتي تدعم مجتمع المثليين.

وجاء هذا القرار من اتحاد الفيفا رغم أن هناك عدد من اللاعبات المثليات في مختلف الفرق المشاركة في كأس العالم للسيدات 2023، أبرزهن لاعب منتخب أستراليا ماتيلدا بلان.

اتحاد الفيفا يصدر قرارًا يحظر ارتداء شارة المثلية في كأس العالم للسيدات

وفقًا لموقع "star observer" كشفت الهيئة الإدارة للرياضة في الفيفا عن ثمانية شارات الجمعة الماضية يمكن لقادة الـ32 فريق الاختيار من بينها وارتدائها في أستراليا ونيوزلندا خلال بطولة كأس العالم للسيدات المقرر أن تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر.

وبعد مشاورات مع الفرق المشاركة في البطولة واللاعبين ووكالات الأمم المتحدة، تم الاتفاق على المواضيع التي ستحملها شارات القيادة في كأس العالم للسيدات 2023، مثل دعم المساواة بين الجنسين، دعم التعليم للجميع، دعم القضاء على الجوع، إنهاء العنف ضد المرأة وغيرها.

الجدير بالذكر أن شارة المثلية كانت قد أثارت الكثير من الجدل في كأس العالم للرجال في قطر 2022، خاصة عندما أعلن منتخب إنجلترا وست منتخبات أخرى عن نيتهم ارتداء الشارة ليقرروا في النهاية التراجع عن ذلك بسبب العقوبات التي هدد اتحاد الفيفا بفرضها.