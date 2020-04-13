اتحاد الكرة الألماني يحذر من إفلاس الأندية

قال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه من المحتمل أن تعلن أندية البوندسليغا افلاسها كنتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، لكنه ما زال يأمل أن يستكمل الموسم خلف الأبواب المغلقة دون حضور جماهيري.

وقال كيلر في تصريحات إذاعية: "لا أتصور أن المشهد العام لكرة القدم الألمانية سيكون كما هو بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، سنفتقد البعض، وأعتقد أنه كلما طالت المدة، كلما شاهدنا إفلاساً في كرة القدم الاحترافية بسبب هذا التوقف".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن أربعة أندية من دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا) وتسعة أندية من الدرجة الثانية قد يشهرون إفلاسهم بحلول يونيو.

وأكد مجدداً أن المباريات ستقام خلف الأبواب المغلقة فقط إذا أعطت السلطات المختصة في البلاد الضوء الأخضر لإقامتها.

وطالب كيلر مساعدة من الولايات الفيدرالية وقال أن كل شيء يعتمد على سرعة استئناف الدوريات الكبرى، حيث ستضمن الأندية دخلاً كبيراً من البث التلفزيوني إذا استكمل الموسم.