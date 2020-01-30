اتحاد جدة يعلن تعاقده مع ويلفريد بوني

أعلن اتحاد جدة التعاقد مع ويلفريد بوني، مهاجم سوانزي سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية دون الإعلان عن تفاصيل التعاقد.

وقال الحساب الرسمي للنادي السعودي على تويتر: «الإيفواري ويلفريد بوني ينضم لكتيبة النمور».

وسبق لبوني اللعب في ستوك سيتي ومانشستر سيتي، والآن يخوض تحدياً جديداً في الدورى القطري مع العربي القطري العريق.

وأبرز ما حققه بونى على صعيد الأندية هو حصده للقب كأس الرابطة الإنجليزية مع مانشستر سيتي موسم 2015-2016، وعلى صعيد المنتخبات الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2015 مع منتخب بلاده كوت ديفوار.

يذكر أن اتحاد جدة تعاقد منذ أيام وجيزة بشكل رسمي مع النجم التونسى أنيس البدري قادماً من الترجي، لمدة عامين ونصف، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.