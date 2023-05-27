اتحاد جدة يقتنص لقب الدوري السعودي لأول مرة منذ 2009

اقتنص الاتحاد لقب الدوري السعودي (دوري روشن) بعد فوزه الثمين على مستضيفه الفيحاء بثلاثيةٍ نظيفة على ملعب المجمعة لحساب الجولة الـ 29.

حملت أهداف اتحاد جدة توقيعي أحمد شراحيلي في الدقيقة 3، ورومارينيو (هدفان) في الدقيقتين 45+1 و 85.

الاتحاد يظفر باللقب

رفع اتحاد جدة رصيده بهذا الفوز إلى 69 نقطة، ليبتعد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن غريمه النصر صاحب المركز الثاني.

وهذا هو أول لقب في الدوري السعودي للاتحاد خلال 14 عام.

في مباريات الجولة الأخرى، تعادل النصر مع الاتفاق 1-1، وسحق الهلال مستضيفه أبها 3-0، واكتسح التعاون مستضيفه الشباب 3-0.