  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. اتحاد جدة يقتنص لقب الدوري السعودي لأول مرة منذ 2009

اتحاد جدة يقتنص لقب الدوري السعودي لأول مرة منذ 2009

تاريخ النشر: 27 أيّار / مايو 2023 - 08:02
الاتحاد يظفر باللقب بعد طول غياب (المصدر: Ittihad@)
الاتحاد يظفر باللقب بعد طول غياب (المصدر: Ittihad@)

اقتنص الاتحاد لقب الدوري السعودي (دوري روشن) بعد فوزه الثمين على مستضيفه الفيحاء بثلاثيةٍ نظيفة على ملعب المجمعة لحساب الجولة الـ 29.

حملت أهداف اتحاد جدة توقيعي أحمد شراحيلي في الدقيقة 3، ورومارينيو (هدفان) في الدقيقتين 45+1 و 85.

الاتحاد يظفر باللقب

رفع اتحاد جدة رصيده بهذا الفوز إلى 69 نقطة، ليبتعد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن غريمه النصر صاحب المركز الثاني.

وهذا هو أول لقب في الدوري السعودي للاتحاد خلال 14 عام.

في مباريات الجولة الأخرى، تعادل النصر مع الاتفاق 1-1، وسحق الهلال مستضيفه أبها 3-0، واكتسح التعاون مستضيفه الشباب 3-0.

كلمات دالة:الاتحاد السعودياتحاد جدةدوري روشنالدوري السعوديالنصر السعودي

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...