اتحاد جدة يقدم عرضاً ضخماً لضم فابينيو نجم ليفربول

قالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي (دوري روشن) بصدد تقديم عرضٍ بقيمة 40 مليون يورو لاقتناص النجم الدولي البرازيلي فابينيو من ليفربول.

وتستمر مساعي الاتحاد لتعزيز صفوفه من أجل تأكيد سطوته محلياً بعد المنافسة حامية الوطيس التي شهدها الموسم المنصرم مع غريمه النصر.

ونجح الفريق في التعاقد مع النجمين الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي في صفقتين لفتتا الأنظار.

من جهته، يخشى ليفربول خسارة لاعبه البالغ من العمر 29 عاماً والذي يمتد عقده الحالي لثلاثة مواسم أخرى.

ليفربول يخشى عدم إيجاد بديل مناسب لـ فابينيو

ومع طرح اسم روميو لافيا لاعب خط وسط ساوثهامبتون بديلاً لفابينيو، لا يبدو القائمون على الريدز واثقين من قدرته على شغل الفراغ الذي سيتركه البرازيلي بحال رحيله.

يذكر أن النجم البرازيلي خاض مع ليفربول 219 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن، وكان له فيها 11 هدفاً، كما نجح في صناعة 10 أهداف أخرى.