اتفاق سري بين برشلونة ونيمار

أعلنت مصادر إسبانية عن وجود اتفاق سري بين برشلونة ولاعبه السابق نيمار نجم باريس سان جيرمان يقضي بعودة البرازيلي إلى النادي الكتالوني.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر إعلامي قوله أن نيمار وصل إلى حالة من اليأس وكان هدفه الوحيد مغادرة باريس سان جيرمان وكان على وشك العودة مجدداً إلى البارسا الصيف الماضي، إلا أن ذلك لم يتم.

وأضاف المصدر أن برشلونة وعد نيمار بالتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 لقطع الطريق على منافسه التقليدي ريال مدريد الذي كان قريبا أيضاً من ضم النجم البرازيلي حيث أن برشلونة أغرى نيمار بشراء فيلا له في المدينة وذلك بعد جولة محادثات مكثفة لمسؤولي النادي، لكن تعثر المفاوضات جعل ريال مدريد يدخل على الخط.

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو هي الأغلى في تاريخ كرة القدم صيف عام 2017.