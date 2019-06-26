اتفاق شفهي بين نيمار وبرشلونة

توصل نيمار وبرشلونة إلى “اتفاق شفهي” يقضي بعودة المهاجم إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية التي اعتبرت بأنه “يبقى تحقيق الأصعب” المتمثل بإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن النجم البرازيلي.

وقالت الصحيفة: “يملك برشلونة اتفاقاً شفهياً مع نيمار لكي يرتدي قميصه للمواسم الخمسة القادمة.

“وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية. موافقة اللاعب كانت حاسمة، وقد وافق على تخفيض راتبه إلى النصف مقابل ما يتقاضاه حالياً”، مشيرة إلى أن قيمة عرض البارسا الحالي هو 24 مليون يورو “القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة” قبل رحيله إلى سان جيرمان عام 2017.

وتشير الصحف إلى أن نيمار يتقاضى أجراً سنوياً قدره 35 مليون يورو في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

نقطة أخرى قد تسهل من عودة البرازيلي إلى برشلونة هي أن معسكر اللاعب قرر سحب الدعوى المقدمة ضد النادي الكتالوني المتعلقة بعدم دفع الأخير تعويضات له تقدر بـ 26 مليون يورو لدى رحيله عنه.

وبقيت صحيفة “سبورت” حذرة فيما يتعلق بإتمام الصفقة وإقناع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار بعد انتقاله إليه مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

وأضافت: “الاتفاق الشفهي يمثل خطوة عملاقة في المفاوضات للانتقال النهائي للبرازيلي، لكن الأمر الأكثر تعقيداً يبقى الحصول على موافقة باريس سان جيرمان للتخلي عنه”، مشيرة إلى أن المفاوضات تتم عبر “وسطاء” نظراً للعلاقات السيئة بين الناديين.