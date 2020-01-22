تقرير: اجتماع بين إنتر وريال مدريد حول مودريتش

كشفت "سكاي سبورتس" الإيطالية عن اجتماع بين بيبي ماروتا مدير القطاع الرياضي في إنتر، ونظيره إيميليو بوترافينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد على هامش حفل جوائز "بريرا" الذي أقيم أمس.

وكان الحفل قد شهد تكريم ريال وبرشلونة وأتلتيك بلباو بالإضافة لإنتر على اعتبار أنها الأندية التي لم تهبط قط في الدوريات الكبرى.

وشهد الاجتماع تناول الثنائي الغداء في أحد مطاعم مدينة ميلانو وذكرت الشبكة أنه كان اجتماعاً رسمياً دون توضيح المزيد حوله.

يأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من الأنباء التي انتشرت حول رغبة إنتر في الحصول على خدمات لوكا مودريتش نجم وسط الملكي.

وحاول الكرواتي الرحيل عن ريال مدريد بعد كأس العالم التي حصل فيها على المركز الثاني مع منتخب بلاده بعد الخسارة من منتخب فرنسا في النهائي.

يذكر أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي نهاية الموسم الجاري، مما يعني أن الشهر الحالي يمثل آخر فرصة لحصول النادي على أموال نظير انتقاله.