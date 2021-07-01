اجتماع بين يوفنتوس ومينديش لحسم مصير رونالدو

بعد انتهاء مسيرة منتخب البرتغال مبكراً في بطولة يورو 2020، تعود الأضواء لتسلط من جديد على مستقبل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الذي لم يُحسم بعد.

وينتهي عقد الدولي البرتغالي مع يوفي في صيف 2022، لكن اسمه ارتبط بالرحيل عن تورينو هذا الصيف.

وأفاد تقرير إعلامي بأن جورجي مينديش، وكيل أعمال "صاروخ ماديرا" سيلتقي قريباً بمسؤولي البيانكونيري لمناقشة مستقبل موكله.

وقالت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن رونالدو سيحدد مستقبله قريباً، مؤكدة في الوقت نفسه أن النادي لم يتلق أي عرض رسمى للحصول على خدمات اللاعب حتى الآن.

وأضافت أن رونالدو سبق أن صرح بأنه سيقرر مستقبله بعد بطولة «يورو 2020»، والآن بعد خروج منتخب بلاده أمام بلجيكا من دور الـ 16 بات يتعين عليه اتخاذ قرار.

واختتمت الصحيفة بأن يوفنتوس يرحب ببيع هدافه مقابل 29 مليون يورو، مشيرة إلى أن هناك 3 أندية فقط يمكنها تحمل تكاليف راتبه، وهى ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

لكن يتوجب على اللاعب أن يوافق على تخفيض راتبه الكبير الذي يبلغ 30 مليون يورو سنوياً لتسهيل رحيله، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية بسبب جائحة كورونا.

يوفنتوس يتطلع لحسم صفقة لوكاتيلي

في سياق متصل، قالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن اجتماعاً جديداً سيعقد خلال الساعات القادمة بين ممثلي يوفنتوس ونظرائهم في ساسوولو، من أجل حسم صفقة نجم الوسط الصاعد مانويل لوكاتيلي.

واجتمع الطرفان خلال الأيام الماضية، حيث ناقشا الانتقال من حيث المبدأ، دون الاتفاق على التفاصيل.

وسيعقد الاجتماع الجديد قبل مواجهة إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي يورو 2020، حفاظاً على تركيز اللاعب مع منتخب بلاده، وذلك للاتفاق على الخطوط العريضة.

وأوضح التقرير أن السعر المتداول بشأن لوكاتيلي يصل إلى 40 مليون يورو، لكن يمكن أن يتفق الناديان على مبلغ أكبر قليلاً.

وكشفت أنه لا نية لدى ساسوولو في إعارة لاعبه لموسمين قبل بيعه نهائياً، مثلما حدث في صفقة فيديريكو كييزا القادم من فيورنتينا.

وأوضحت: «إذا قرر ساسوولو إتمام الصفقة على سبيل الإعارة، ستكون لمدة موسم على الأكثر، مع الالتزام بالشراء النهائي».

وأضاف التقرير أن ساسوولو معجب بالمدافع الشاب رادوي دراغوسين، رغم إشادة ماكس أليغري، مدرب البيانكونيري بمستواه.

ومع ذلك، فإن يوفنتوس سيضطر لتركه يرحل إلى ساسوولو بحال تعقد إتمام صفقة لوكاتيلي.