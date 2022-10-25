اجتماع حاسم بين رونالدو وتين هاغ اليوم

من المتوقع أن يجري النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اجتماعاً حاسماً مع المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ اليوم الثلاثاء وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وجرت معاقبة هداف ريال مدريد السابق بعد رفضه المشاركة كبديل في المباراة التي تغلب فيها مانشستر يونايتد على توتنهام بهدفين نظيفين الأسبوع المنصرم، إذ تم استبعاده من القائمة التي واجهت تشيلسي مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي.

هل سيسفر الاجتماع ما بين رونالدو وتين هاغ عن تحول إيجابي؟

وباتت العلاقة بين اللاعب والمدرب في أسوأ حالاتها، لدرجة دفعت وسائل الإعلام للتأكيد على رغبة صاحب الـ 37 عاماً في الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي مطلع العام القادم.

لكن الجانبين سيجتمعان لبحث الوضع الراهن، وسط آمال لدى البعض حول إمكانية بقاء "الدون" في ملعب أولد ترافورد لحين نهاية عقده صيف العام القادم، فيما يرجح آخرون أن ينهي البرتغالي مسيرته مع يونايتد بحلول السنة الجديدة.