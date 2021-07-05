اجتماع حاسم يقرب خاميس من ميلان

يبدو خاميس رودريغيز نجم إيفرتون قريباً أكثر من الانتقال إلى صفوف ميلان هذا الصيف إن صحت التقارير الأخيرة.

وسيتوجه جورجي مينديش وكيل أعمال النجم الكولومبي إلى إيطاليا للاجتماع بمسؤولي النادي اللومباردي.

خاميس على أعتاب الرحيل عن إيفرتون

وتواجد اللاعب اليوم في مقر إيفرتون للانخراط بالتدريبات الاستعدادية للموسم الجديد تحت إشراف المدير الفني الجديد رافاييل بينيتيز، إلا أن وكيل أعماله سيجتمع بإدارة ميلان لبحث مستقبل موكله.

ويرغب الروسونيري في التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق لتعويض رحيل لاعب وسطه المهاجم هاكان تشالهانوغلو الذي رفض تجديد عقده ورحل إلى صفوف الغريم إنتر ميلان بشكل مفاجىء.

يذكر أن الدولي الكولومبي غاب عن منتخب بلاده المشارك في بطولة كوبا أميركا 2021 المقامة حالياً في البرازيل بعدما استبعده المدرب رينالدو رويدا لأسباب تتعلق بحالته البدنية.