اجتماع طارىء في برشلونة بعد أزمة آبيدال وميسي

قرر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الاجتماع بشكل عاجل بمجلس الإدارة بعد أزمة إيريك آبيدال السكرتير الفني وليونيل ميسي قائد الفريق.

وخرج آبيدال في تصريحات أمس الثلاثاء انتقد فيها بعض لاعبي البارسا بعدم بذل أقصى ما لديهم خلال فترة تولي إيرنيستو فالفيردي مهمة تدريب الفريق.

من جانبه، رد ميسي بقوة على حديث الفرنسي، وطالبه بالتركيز على مهامه، بدلاً من إثارة الجدل وتغذية الشائعات في الصحف الإسبانية.

وكشفت إذاعة راديو كتالونيا عن دعوة بارتوميو آبيدال للاجتماع معه بشكل عاجل، فور عودته من رحلة العمل التي أجراها هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تتم الجلسة في وقت لاحق من يوم الأربعاء، لمناقشة ما جرى بعد حوار الفرنسي مع صحيفة "سبورت"، والذي أثار جدلاً واسعاً.

ووفقاً للعديد من التقارير، قد تطيح هذه الأزمة بآبيدال من منصبه نظراً للشكوك المستمرة حول نجاح نجم الفريق السابق بمهامه الإدارية.

وتشمل هذه الانتقادات فشل الفرنسي في إدارة ملف الانتقالات والتعاقد مع مدرب جديد، ليصبح حواره الأخير بمثابة الضربة القاضية له.