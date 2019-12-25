اجتماع في برشلونة لتحديد صفقات يناير ومصير فالفيردي

اجتمع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، مع المدير الرياضي المؤقت إيريك أبيدال وأعضاء من مجلس الإدارة لتحديد موقف الفريق من سوق الانتقالات في يناير وكذلك أزمة الرواتب ومستقبل المدرب إيرنيستو فالفيردي.

ويرتبط فالفيردي بعقد سينتهي نهاية الموسم الحالي مع وجود بند يسمح له بالتمديد لموسم إضافي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البارسا قد يتخلى عن لاعب أو اثنين في انتقالات يناير لكنه لن يتعاقد مع صفقات جديدة إلا أن الخطة تشمل ضم ستيفانو سينسي ولاوتارو مارتينيز من إنتر الصيف المقبل لتعويض رحيل إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال المحتمل وكذلك لإيجاد خليفة للويس سواريز.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة ارتفاع الرواتب شكلت اهتماماً كبيراً في الاجتماع، فالنادي الكتالوني يحاول توفير 75 مليون يورو يدفعها للاعبين وسيتم ذلك بالتخلي عن عدد من العناصر المتاحة وعلى رأسهم فيليبي كوتينيو، إذ لن يبيعه النادي بأقل من 100 مليون يورو في ظل اهتمام من فرق إنجليزية بضمه حال رفض بايرن ميونيخ تفعيل بند أحقية الشراء.

وإلى جانب الرواتب، بحث برشلونة موقف فالفيردي من الاستمرار أو عدمه، ورغم أن الإدارة حتى الآن تضع الثقة الكاملة في المدرب الباسكي ولا تمانع استمراره حتى 2021 لكن هنالك بحث عن بديل له، وسيحسم الملف بصورة نهائية في مارس أو أبريل.

كما درست الإدارة ملف تجديد التعاقد مع عدد من اللاعبين وعلى رأسهم كليمون لونغليه ومارك أندريه تير شتيغين مع الحفاظ على سلم الرواتب.

يذكر أن التقارير تشير إلى اقتراب رحيل جان كلير توديبو إلى ميلان، وكارليس آلينيا المطلوب من قبل إنتر وريال بيتيس وخيتافي خلال يناير، ولكن على سبيل الإعارة.