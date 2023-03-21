احتجاجات ألمانية على رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الرياضيين الروس

البوابة - توقعت مصادر إعلامية أوروبية تعرض الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لحملة احتجاجات محلية خلال مشاركته في منتدى رور السياسي الذي سيعقد في إيسين بألمانيا غداً الأربعاء.

وتعد هذه الاحتجاجات رداً على خطط اللجنة الأولمبية الدولية القاضية بإدراج الرياضيين الروس والبيلاروس ضمن القوائم المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وسيلقي باخ خطاباً خلال المنتدى حول دور الأولمبياد في تخفيف التوترات السياسية.

وقال توماس شايمان أحد رجال الأعمال الألمان المشاركين في الاحتجاج وفقاً لموقع "إنسايد ذا جيم" أنهم يعدون استقبالاً "محترماً" لرئيس اللجنة الأولمبية تضامناً مع الجانب الأوكراني في الحرب الجارية حالياً مع الروس.

ويطالب المحتجون بالإبقاء على حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات المقامة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية.

وكشفت حملة الاحتجاج شارات على غرار: "كل رياضي روسي يحمل علماً محايداً ملطخاً بالدماء."

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية نوهت الشهر الماضي لإمكانية السماح للرياضيين الذين يمثلون روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في بطولاتها كـ "رياضيين محايدين"، مشددة على أنهم لا يمثلون بأي شكلٍ من الأشكال دولهم أو أي منظمات محلية.