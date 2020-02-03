احتفالية خاصة بهدف رونالدو الـ 50 مع يوفنتوس

احتفلت حسابات يوفنتوس بتسجيل كريستيانو رونالدو الهدف الـ 50 له مع الفريق.

ووحدت حسابات النادي بجميع اللغات تغريداتها من خلال وضع أيقونة 50 كرة والتعليق عليها “وصل رونالدو إلى الهدف 50 بألوان يوفنتوس”.

وحظيت التغريدات بالتفاعل الأكبر في حسابات النادي الإيطالي من بين جميع المنشورات التي تناولت أحداث المباراة.

كما احتفى حسابا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ودوري أبطال أوروبا في تويتر أيضاً من خلال نشر صور احتفالية النجم البرتغالي ورقم 50.