اختباران للبرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا 2021

بدأ منتخبا البرازيل حامل اللقب والأرجنتين المرشحان للظفر بلقب كوبا أمريكا 2021 الاختبارات الجدية في النهائيات، عندما يخوضان ربع النهائي بمواجهة تشيلي وإكوادور توالياً.

وأنهى الفريقان دور المجموعات بشكل مثالي، وتصدرا مجموعتيهما برصيد 10 نقاط لكل منهما من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، وتنتظرهما مواجهة نارية في ربع النهائي.

فالبرازيل حاملة اللقب والمضيفة للنسخة الحالية في اللحظة الأخيرة عقب استبعاد المضيفتين كولومبيا لمشاكل سياسية في البلاد، والأرجنتين بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19"، ستصطدم بتشيلي بطلة نسختين 2015 و2016 ورابعة النسخة الأخيرة.

فيما تدخل تشيلي المباراة مستفيدة من أسبوع راحة كونها أعفيت من خوض الجولة الخامسة الأـخيرة لدور المجموعات، لأن كل مجموعة تضم خمسة منتخبات، فيما خاضت البرازيل الجولة الأخيرة عندما سقطت في فخ التعادل مع إكوادور 1-1 في غياب نجمها نيمار الذي فضل المدرب تيتي عدم إشراكه خوفاً من حصوله على إنذار يحرمه من المشاركة ربع النهائي.

ويبحث نيمار (29 عاماً) عن لقبه الأول مع منتخب البرازيل في كوبا أميركا بعدما غاب عن النسخة الأخيرة التي توج السيليساو بلقبها بسبب الإصابة.

ويرصد مهاجم باريس سان جيرمان المتوج مع البرازيل بكأس القارات عام 2013 وذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية والموجود بحوزة "الجوهرة السوداء" بيليه برصيد 77 هدفاً، حيث تفصله عنه تسعة أهداف فقط بعدما سجل ثنائية في النسخة الحالية.

وضربت البرازيل بقوة في النسخة الحالية حيث استهلتها بفوز كبير بثلاثية نظيفة على فنزويلا في المباراة الافتتاحية، تلته بآخر كاسح ضد على بيرو برباعية نظيفة، قبل أن تقلب الطاولة على كولومبيا 2-1 في الجولة الثالثة، ثم تعادل مع إكوادور في غياب أبرز نجومها.

وتسعى البرازيل لاستغلال المعنويات المهزوزة للاعبي تشيلي الذين حجزوا بطاقتهم في ربع النهائي بشق الأنفس بعدما أنهوا دور المجموعات في المركز الرابع للمجموعة الأولى من فوز واحد في الجولة الثانية على حساب بوليفيا بصعوبة 1-0، مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

سكالوني يؤكد جاهزية الأرجنتين

ولا تختلف الحال في المواجهة الثانية بين الأرجنتين متصدرة المجموعة الأولى وإكوادور رابعة الثانية والتي تخطت الدور الأول دون تحقيق أي انتصار (ثلاثة تعادلات وخسارة).

وحذر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الذي سيواجه مواطنه غوستافو ألفارو مدرب إكوادور، لاعبيه قائلاً: "الأرجنتين مستعدة ذهنياً لمواجهة الجميع. لدينا احترام كبير لإكوادور، التي أثبت أن لديها منتخب جيد مع لاعبين مقاتلين".

ويعوّل سكالوني على القائد ليونيل ميسي المنتهي عقده مع برشلونة نهاية الشهر الماضي والذي أظهر علو كعبه في النسخة الحالية بتسجيل ثلاثة أهداف، بينها ثنائية في مرمى بوليفيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في مباراته الـ 148 دولياً في رقم قياسي وطني محا به رقم زميله خافيير ماسكيرانو.

ليس هناك شك في أن "البرغوث" يمني النفس بمواصلة المشوار مع منتخب بلاده لثلاث مباريات على الأقل، وبالتالي قيادته إلى التتويج بلقب كبير يلهث وراءه منذ بداياته مع الألبيسيليستي عام 2005، حيث تميز بنهايات محبطة: خسارة نهائي كوبا أمريكا 2007 و2015 و2016 وكأس العالم 2014.

بيرو تواجه باراغواي في افتتاح ربع نهائي كوبا أمريكا

وتفتتح بيرو، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، الدور ربع النهائي بمواجهة باراغواي.

واستعادت بيرو توازنها بعد خسارتها المذلة برباعية نظيفة في الجولة الثانية أمام البرازيل التي يمكن أن تلتقي معها في نصف النهائي، بفوزين وتعادل واحد منهية دور المجموعات في المركز الثاني.

في المقابل، عانت باراغواي الأمرين بخسارتين في الدور الأول مقابل فوز وتعادل، وستحرم من خدمات مهاجمها ميغيل ألميرون المصاب.

أوروغواي تلاقي كولومبيا

وتخوض أوروغواي التي جنبها نجمها ومانشستر يونايتد إيدينسون كافاني مواجهة البرازيل في ربع النهائي بتسجيل هدف الفوز على الجارة باراغواي (1-0) في الجولة الأخيرة، اختباراً لا يخلو من صعوبة أمام كولومبيا.