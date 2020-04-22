ارتفاع أسهم يوفنتوس في البورصة

ارتفعت أسهم يوفنتوس في البورصة مدعومة بالمناقشات حول استئناف محتمل لمنافسات الدوري الإيطالي خلف أبواب مغلقة.

وارتفعت أسهم النادي الأكثر تتويجاً في إيطاليا بنسبة 11،7 بالمئة في بورصة ميلانو في سوق تعرف هبوطاً قوياً أيضاً بسبب الأزمة الصحية التي يسببها فيروس كورونا المستجد.

وكان يوفنتوس أحد الأندية الأولى التي عقدت صفقة مع لاعبيها، بينهم النجم كريستيانو رونالدو لتخفيض رواتبهم.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أصر الجمعة الماضي على استئناف المباريات «آواخر مايو - آوائل يونيو»، مشدداً على المخاطر الاقتصادية، بينما قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أليكساندر تشيفيرين أن البطولات الأوروبية مستعدة لاستئناف المنافسات بدون جمهور.

وقال السلوفيني في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية «أعتقد أن هناك خيارات تسمح لنا باستئناف مسابقات الكؤوس والدوريات واستكمالها.

«من السابق لآوانه القول أننا لا نستطيع إنهاء الموسم، سيكون التأثير رهيباً على الأندية والبطولات، من الأفضل اللعب بدون جمهور بدلاً من عدم اللعب على الإطلاق».