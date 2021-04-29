ارتياح في ريال مدريد بعد النجاة من فخ تشيلسي

تنفست جماهير ريال مدريد، والصحف المدريدية، الصعداء بعد التعادل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مع تشيلسي 1-1، في المباراة التي أقيمت أمس الأول، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتسيد الفريق اللندني المباراة خصوصاً في الشوط الأول، وبادر بالتسجيل عن طريق كريستيان بوليسيتش، قبل أن يعادل كريم بنزيمة النتيجة في نفس الشوط، لكن أصحاب الأرض فشلوا فى زيادة حصيلتهم التهديفية خلال الشوط الثاني بسبب صلابة دفاع الضيوف الذين شكلوا الكثير من الخطورة على مرمى تيبو كورتوا حارس المرمى.

من جانبه، أبدى زين الدين زيدان، مدرب ريال، ارتياحه بالنتيجة، وقال في تصريحات بعد انتهاء المباراة: «التعادل نتيجة عادلة للفريقين، أهم شيء أننا على قيد الحياة، تشيلسي فريق قوي، المباراة كانت قوية وصعبة بين الفريقين، لكن مواجهه الإياب ستكون أصعب.

«لا بديل أمامنا إلا تحقيق الفوز فى مباراة العودة بإنجلترا»، مشيداً فى الوقت ذاته بمهاجمه كريم بنزيمة، وأكد أنه لاعب مثير للإعجاب، وأنه يدرك أهميته بالنسبة للفريق.

من جانبها، عنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «تجاوز ريال بداية مخيفة أمام تشيلسي».

وقالت أن النتيجة تبدو سيئة بالنسبة للفريق الإسباني، لكنها في الواقع تعتبر طيبة نظراً لقوة الضيوف.

وأشادت «ماركا» بالهدف الذي سجله بنزيمة، ووصفته بالرائع، وأنه صحح من وضع فريقه.

وقالت «سبورت» أن ريال حافظ على حظوظه في دوري الأبطال بفضل كورتوا الذي أنقذ الفريق من عدة فرص محققة كانت كفيلة بالقضاء على أمانيه فى البطولة.

أما صحيفة «آس» فاتفقت مع سابقيها فى الإشادة ببنزيمة، وأكدت أن كل شيء قد يتغير في لندن خلال مواجهة الإياب بين الفريقين.

على الجانب الآخر، أشادت الصحف البريطانية بتشيلسي، وقالت صحيفة «ذا سن» أن بوليسيتش أحرز هدفاً ثميناً أمام ريال، وقرب الفريق اللندني من التأهل للمباراة النهائية، وأشادت صحيفة «ميرور» بالنتيجة وقالت أن تشيلسي أحرج ريال مدريد في عقر داره.