ازدياد شهرة يوفنتوس بفضل رونالدو

دفع يوفنتوس أكثر من 100 مليون يورو، لضم كريستيانو رونالدو الصيف الماضي، في مبلغ غير مسبوق للاعب يبلغ 33 عاماً آنذاك، لكنه كان يثق في تحقيق ثروة طائلة من وراء نجم ريال مدريد السابق بخلاف الاستفادة الفنية والرياضية في الملعب.

وألقت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الضوء على استفادة يوفي المادية من رونالدو بعد موسم واحد، بعدما أشارت إلى أن عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي زاد بنسبة 68%، كما تضاعفت قيمة عقد الرعاية مع شركة (جيب) منذ وصول "صاروخ ماديرا".

وكان عدد متابعي يوفي على الإنترنت 49.7 مليون شخص قبل عهد رونالدو، لكنه أصبح الآن 83.8 مليون متابع منذ الصفقة المثيرة الصيف الماضي، التي أنعشت الدوري الإيطالي بشكل عام، وشجعت لاعبين بارزين في أوروبا على الانضمام للبطولة مثل فرانك ريبيري وماتياس دي ليخت وآرون رامزي وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.

كما كان انضمامه ورقة رابحة في مفاوضات يوفنتوس لتجديد عقود الرعاية وخاصة مع شركة "جيب" للسيارات، ليصل إلى ثلاثة أضعاف القيمة السابقة بعد أن ارتفع من 16 مليون يورو في الموسم إلى 50 مليوناً، وكذلك "آديداس" للملابس الرياضية بعد التوقيع على عقد بقيمة 51 مليون يورو سنوياً حتى 2021.

ويتفاوض بطل إيطاليا حالياً مع آديداس لتجديد العقد الذي ينتهي بعد عامين، وبالتأكيد سترتفع القيمة بفضل اسم رونالدو أيقونة الشركة المنافسة "نايكي"، لكن بالتوازي مع هذه الاستفادة الاقتصادية سيحقق نادي السيدة العجوز ثروة أكبر إذا قاده رونالدو للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.