استبعاد بايل من قائمة ريال مدريد المشاركة في كأس أودي

رد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، الصاع صاعين للنجم غاريث بايل، وذلك باستبعاده من القائمة المسافرة إلى ميونيخ للمشاركة في كأس أودي الودية، وذلك بعد ساعات من تمرد صاحب الـ 30 عاماً على النادي.

وأفادت تقارير إسبانية، أن جناح توتنهام السابق، يرفض خوض التدريبات الجماعية منذ تعثر عملية بيعه لبدء مغامرة جديدة مع جيانغسو سونينغ، نظراً لعدم الاتفاق مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز على القيمة النهائية للصفقة.

ولم ينتظر النادي الصيني طويلاً، وعلى الفور، قام بجلب إيفان سانتيني، الذي قضى موسماً واحداً مع آندرلخت، كسادس وآخر اللاعبين الأجانب المسجلين في قائمة النادي، قبل 24 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات في الصين.

وقبل قليل، أعلن موقع النادي الرسمي قائمة الـ 24 المسافرة على متن الطائرة المتجهة إلى المدينة البافارية، لمواجهة توتنهام في أولى مباريات البطولة الودية، دون تواجد اسم بايل في القائمة، ليزداد الغموض حول مستقبله، في ظل عزوف الأندية الراغبة في ضمه، خصوصاً الإنجليزية القادرة على تحمل تكاليف راتبه السنوي الضخم.

من جهة أخرى، تخلف الحارس تيبو كورتوا عن الرحلة، بداعي إصابته في الكاحل، التي على إثرها سيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن ستة أسابيع، بالإضافة للثلاثي خاميس رودريغيز وإيدير ميليتاو وكاسيميرو، لمشاركتهم في حصة تدريبية واحدة، لكنهم سينتظمون في التدريبات مع عودة ريال مدريد من ألمانيا.