استبعاد زياش من تشكيلة المغرب لتصرفه "غير المقبول"

استبعد وحيد خليلوجيتش مدرب منتخب المغرب النجم حكيم زياش من الاستحقاقات المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم 2022 نظراً لـ "تصرفه غير المقبول".

ومثل جناح تشيلسي منتخب بلاده 41 مرة منذ أول مرة تم استدعاؤه فيها عام 2015.

ولن يشارك البالغ من العمر 28 عاماً في المباراتين أمام منتخبي السودان وغينيا.

وقال خليلوجيتش في مؤتمر صحفي أمس: "تصرفه في آخر مباراتين خصوصاً آخر لقاء لم يكن بمعايير قائد وقدوة يمثل منتخب بلاده.

"جاء متأخراً بعد ذلك، ورفض أن يعمل، ولم يكن هنالك جدوى من مناقشة الأمر بعد ذلك، كمدرب الحل واضح تماماً، بالنسبة لي، المنتخب الوطني أهم من أي شيء آخر."