استبعاد مشاركة صلاح مع منتخب مصر في كأس العرب

قال مدير منتخب مصر، محمد بركات، أن بطولة كأس العرب المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 ولغاية 18 ديسمبر المقبل، تحمل الطابع الرسمي وليس الودي.

وعن إمكانية الاستعانة في البطولة بالمحترفين في أوروبا بمن فيهم نجم ليفربول محمد صلاح، أوضح بركات: "سيكون من الصعب ضم المحترفين في أوروبا للمنتخبات في بطولة كأس العرب، لكن من الممكن ضم اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية".

وحول منح شارة قيادة المنتخب لصلاح، علق بركات قائلاً: "لم يفتح حسام البدري (مدرب المنتخب) ملف شارة القيادة إلا بعد التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، والجميع رحب بحصول صلاح عليها، ولم يعترض أحد بمن فيهم أحمد حجازي".

ووضعت قرعة كأس العرب 2021 التي جرى سحبها أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب الجزائر، والفائز من مواجهة منتخبي لبنان وجيبوتي، والمتأهل من لقاء منتخبي ليبيا والسودان.