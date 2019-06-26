استبعاد وردة من منتخب مصر مدى الحياة بسبب التحرش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد عمرو وردة من البعثة المصرية المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بسبب الحقائق التي تتكشف يومياً في قضية التحرش بإحدى عارضات الأزياء المصرية وعدد من السيدات اللواتي بلّغن عنه.

وأعلن الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة إقصاء وردة من بعثة المنتخب، وإيقافه مدى الحياة عن المشاركة مع المنتخبات الوطنية المصرية، بسبب فضيحة التحرش.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى ارتباط اسم وردة ولاعبين آخرين بقضية التحرش، جراء إرسالهم رسائل نصية إلى عارضة أزياء مصرية عبر تطبيق "إنستغرام".

وأشار الاتحاد المصري إلى أن قرار استبعاد وردة يأتي في إطار الحفاظ على الانضباط والتركيز وإنهاء الجدل الكبير داخل معسكر البعثة المصرية قبل مواجهة منتخب الكونغو القوية، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات البطولة الإفريقية.