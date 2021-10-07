الاستحواذ السعودي على نيوكاسل يونايتد يتلقى دفعة قوية

كشفت تقارير أن الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تلقى دفعة قوية ستعجل من إتمامه خلال الأيام القادمة.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن العلاقة بين السعودية وشبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز في إنجلترا باتت طيبة.

ويعني هذا الاستحواذ إن تم أن حقبة المالك الحالي مايك آشلي مع النادي الإنجليزي والتي امتدت لـ 14 عاماً ستصل إلى نهايتها.

متى ستتم صفقة شراء نيوكاسل يونايتد؟

وقالت سكاي سبورتس أن الصفقة بين السعودية والدوري الإنجليزي الممتاز لشراء النادي ستتم قريباً، وهي العقبة الأخيرة التي تفصلها عن الإتمام.

يذكر أن الفريق يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير في ترتيب البريمير ليغ هذا الموسم بعد تعرضه لست خسائر في سبع مباريات.