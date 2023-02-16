استحواذ قطر على مانشستر يونايتد يقلق باريس سان جيرمان

يخشى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تبعات الاستحواذ المحتمل لمنظمة قطر للاستثمارات الرياضية على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

هيمن النادي الباريسي على البطولات المحلية خلال الأعوام الماضية، وباتت أنظاره موجهة صوب اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا المستعصي عليه حتى الآن.

ويتلقى باريس سان جيرمان دعماً مالياً ضخماً من منظمة قطر للاستثمارات الرياضية منذ عام 2011.

ومع أن أي استحواذ على مانشستر يونايتد لن يتم بصورة مباشرة من خلال نفس هذه المنظمة تماشياً مع قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إلا أن المصدر الفعلي للتمويل سيبقى نفسه على الأغلب.

وتخشى وسائل الإعلام الفرنسية أن ينصب تركيز القطريين على يونايتد بحال نجاح صفقة الاستحواذ مما قد يؤثر على باريس سان جيرمان وطموحاته.